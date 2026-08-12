En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7880 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 12 de agosto

1° 7880 11° 5547 2° 5506 12° 0634 3° 5047 13° 1753 4° 0018 14° 3621 5° 1961 15° 6948 6° 8648 16° 2470 7° 7781 17° 3256 8° 6192 18° 6825 9° 1894 19° 7776 10° 8039 20° 7470

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha alude a la mente y las ideas. Puede señalar exceso de pensamientos, necesidad de claridad o decisiones pendientes. Invita a ordenar prioridades y escuchar tu intuición.

Si La Bocha aparece pesada o dañada, refleja estrés, confusión o autoexigencia. Si brilla o rueda con facilidad, augura creatividad, enfoque y avance. El sueño te pide cuidar tu salud mental y canalizar tu energía.