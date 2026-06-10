En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7554 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio

1° 7554 11° 9318 2° 6847 12° 8203 3° 7455 13° 0950 4° 5817 14° 3127 5° 7722 15° 8813 6° 9003 16° 4266 7° 6114 17° 8839 8° 5874 18° 1208 9° 3262 19° 6062 10° 8478 20° 7613

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con la vaca simboliza abundancia, nutrición y estabilidad. Puede reflejar seguridad material, fertilidad o la necesidad de cuidar de ti y de los tuyos.

Si la vaca está sana o mansa, augura prosperidad y calma; si está flaca, agresiva o enferma, señala carencias, estrés o desgaste. Invita a revisar hábitos de sustento y el valor del trabajo constante.