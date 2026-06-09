En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3249 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio

1° 3249 11° 9353 2° 9321 12° 0789 3° 5077 13° 6019 4° 7763 14° 8069 5° 7114 15° 3332 6° 0498 16° 3918 7° 7234 17° 6864 8° 2394 18° 6884 9° 6856 19° 3352 10° 7197 20° 5772

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele aludir a deseos, apetitos y necesidades físicas o emocionales. Puede señalar hambre de placer, afecto o reconocimiento, así como impulso por lograr metas materiales.

Si La Carne está fresca y apetecible, augura vitalidad y abundancia; si está cruda, advierte impulsividad; si está podrida o quemada, sugiere culpas, exceso o alertas sobre relaciones tóxicas y decisiones poco saludables.