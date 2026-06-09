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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3139 (Lluvia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza y renovación. Indica que descargas tensiones y que algo nuevo puede florecer. También habla de fertilidad, creatividad y de permitir que las emociones fluyan sin miedo.
Si la lluvia es torrencial o te empapa, puede reflejar tristeza, agobio o conflictos que te superan. Si es suave y clara, anuncia paz, perdón y buenos presagios. Observa el contexto y tus sensaciones para afinar el mensaje.