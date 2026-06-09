En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3139 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio

1° 3139 11° 3379 2° 2156 12° 2377 3° 5119 13° 1781 4° 8791 14° 9125 5° 5696 15° 0345 6° 3772 16° 2227 7° 3269 17° 4572 8° 6144 18° 5865 9° 3545 19° 3493 10° 9047 20° 2381

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza y renovación. Indica que descargas tensiones y que algo nuevo puede florecer. También habla de fertilidad, creatividad y de permitir que las emociones fluyan sin miedo.

Si la lluvia es torrencial o te empapa, puede reflejar tristeza, agobio o conflictos que te superan. Si es suave y clara, anuncia paz, perdón y buenos presagios. Observa el contexto y tus sensaciones para afinar el mensaje.