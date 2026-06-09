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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3325 (Gallina).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio

 3325 11° 4646 
 2°1550 12° 2167 
 3°0593 13° 3183 
 4°1042 14° 5517 
 5°2719 15° 0190 
 6°6991  16° 5602 
 7°9890 17° 3298 
 8°5849 18° 9120 
 9°1422 19° 4739 
 10°0169 20° 9627 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele reflejar protección materna, hogar y necesidad de cuidado. Indica búsqueda de seguridad, creación o fertilidad y la invitación a nutrir proyectos pequeños con paciencia.

También puede advertir chismes, timidez o sensación de poca valentía. Si la gallina cacarea, anuncia noticias o inquietud; si pone huevos, augura frutos modestos; si huye, pide prudencia y fortalecer la autoestima.

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