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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3325 (Gallina).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con gallina suele reflejar protección materna, hogar y necesidad de cuidado. Indica búsqueda de seguridad, creación o fertilidad y la invitación a nutrir proyectos pequeños con paciencia.
También puede advertir chismes, timidez o sensación de poca valentía. Si la gallina cacarea, anuncia noticias o inquietud; si pone huevos, augura frutos modestos; si huye, pide prudencia y fortalecer la autoestima.