En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 9 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3325 (Gallina).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de junio

1° 3325 11° 4646 2° 1550 12° 2167 3° 0593 13° 3183 4° 1042 14° 5517 5° 2719 15° 0190 6° 6991 16° 5602 7° 9890 17° 3298 8° 5849 18° 9120 9° 1422 19° 4739 10° 0169 20° 9627

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele reflejar protección materna, hogar y necesidad de cuidado. Indica búsqueda de seguridad, creación o fertilidad y la invitación a nutrir proyectos pequeños con paciencia.

También puede advertir chismes, timidez o sensación de poca valentía. Si la gallina cacarea, anuncia noticias o inquietud; si pone huevos, augura frutos modestos; si huye, pide prudencia y fortalecer la autoestima.