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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5263 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

 5263 11° 7174 
 2°9522 12° 5780 
 3°4419 13° 3929 
 4°1067 14° 7065 
 5°9037 15° 9556 
 6°8622  16° 7549 
 7°1346 17° 7318 
 8°2526 18° 0378 
 9°3031 19° 1235 
 10°7173 20° 3817 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele reflejar deseos de unión, compromiso o cambios importantes en tu vida. Puede señalar preparación para asumir responsabilidades, integrar aspectos de tu personalidad o consolidar una relación.

Si el sueño genera ansiedad, puede revelar dudas sobre el rumbo afectivo, miedo a perder independencia o presión social. También anuncia cierres y nuevos comienzos: transformar hábitos, formalizar proyectos o reconciliarte contigo.

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