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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5263 (Casamiento).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio
|1°
|5263
|11°
|7174
|2°
|9522
|12°
|5780
|3°
|4419
|13°
|3929
|4°
|1067
|14°
|7065
|5°
|9037
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|9556
|6°
|8622
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|7549
|7°
|1346
|17°
|7318
|8°
|2526
|18°
|0378
|9°
|3031
|19°
|1235
|10°
|7173
|20°
|3817
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento suele reflejar deseos de unión, compromiso o cambios importantes en tu vida. Puede señalar preparación para asumir responsabilidades, integrar aspectos de tu personalidad o consolidar una relación.
Si el sueño genera ansiedad, puede revelar dudas sobre el rumbo afectivo, miedo a perder independencia o presión social. También anuncia cierres y nuevos comienzos: transformar hábitos, formalizar proyectos o reconciliarte contigo.