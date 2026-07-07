En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5263 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

1° 5263 11° 7174 2° 9522 12° 5780 3° 4419 13° 3929 4° 1067 14° 7065 5° 9037 15° 9556 6° 8622 16° 7549 7° 1346 17° 7318 8° 2526 18° 0378 9° 3031 19° 1235 10° 7173 20° 3817

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele reflejar deseos de unión, compromiso o cambios importantes en tu vida. Puede señalar preparación para asumir responsabilidades, integrar aspectos de tu personalidad o consolidar una relación.

Si el sueño genera ansiedad, puede revelar dudas sobre el rumbo afectivo, miedo a perder independencia o presión social. También anuncia cierres y nuevos comienzos: transformar hábitos, formalizar proyectos o reconciliarte contigo.