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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8316 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

 8316 11° 0154 
 2°7435 12° 6043 
 3°9174 13° 8855 
 4°9469 14° 0467 
 5°5237 15° 9581 
 6°1446  16° 5433 
 7°2950 17° 9945 
 8°2053 18° 8392 
 9°1050 19° 3408 
 10°8647 20° 9926 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar deseo de estabilidad, acuerdos laborales o afectivos y la necesidad de cerrar ciclos. Un anillo brillante sugiere autoestima, valor propio y oportunidades duraderas.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede advertir de dudas, rupturas o pérdidas de control. También indica miedo al compromiso, traición, ciclos que terminan, o la necesidad de recuperar tu autonomía y límites.

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