En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8316 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

1° 8316 11° 0154 2° 7435 12° 6043 3° 9174 13° 8855 4° 9469 14° 0467 5° 5237 15° 9581 6° 1446 16° 5433 7° 2950 17° 9945 8° 2053 18° 8392 9° 1050 19° 3408 10° 8647 20° 9926

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar deseo de estabilidad, acuerdos laborales o afectivos y la necesidad de cerrar ciclos. Un anillo brillante sugiere autoestima, valor propio y oportunidades duraderas.

Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede advertir de dudas, rupturas o pérdidas de control. También indica miedo al compromiso, traición, ciclos que terminan, o la necesidad de recuperar tu autonomía y límites.