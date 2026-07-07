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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8316 (Anillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar deseo de estabilidad, acuerdos laborales o afectivos y la necesidad de cerrar ciclos. Un anillo brillante sugiere autoestima, valor propio y oportunidades duraderas.
Si el anillo está roto, perdido o te aprieta, puede advertir de dudas, rupturas o pérdidas de control. También indica miedo al compromiso, traición, ciclos que terminan, o la necesidad de recuperar tu autonomía y límites.