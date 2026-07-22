En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 21 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 6160 (La Virgen).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 21 de julio

1° 6160 11° 3154 2° 7096 12° 4128 3° 9549 13° 2420 4° 3636 14° 6079 5° 5811 15° 7816 6° 1280 16° 8284 7° 8038 17° 9277 8° 2146 18° 0330 9° 2956 19° 7432 10° 4898 20° 8202

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen simboliza protección, consuelo y guía espiritual. Expresa esperanza, fe renovada y necesidad de paz interior en momentos de duda. Invita a confiar y a sentirte acompañado frente a los retos.

Según el contexto, puede señalar búsqueda de perdón, alivio de culpas o deseo de cambio. Las emociones del sueño guían su sentido: si hubo calma, augura apoyo; si hubo angustia, invita a sanar, reconciliarte y fortalecer la fe.