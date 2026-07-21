En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 21 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8663 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 21 de julio

1° 8663 11° 6372 2° 9393 12° 7445 3° 1879 13° 6680 4° 8434 14° 3783 5° 4433 15° 8966 6° 9808 16° 4116 7° 5357 17° 9146 8° 4305 18° 0140 9° 2494 19° 9877 10° 5012 20° 5235

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele reflejar deseos de unión, compromiso o cambios importantes en tu vida. Puede señalar preparación para asumir responsabilidades, integrar aspectos de tu personalidad o consolidar una relación.

Si el sueño genera ansiedad, puede revelar dudas sobre el rumbo afectivo, miedo a perder independencia o presión social. También anuncia cierres y nuevos comienzos: transformar hábitos, formalizar proyectos o reconciliarte contigo.