En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 21 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0136 (La Manteca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 21 de julio

1° 0136 11° 0629 2° 1517 12° 6325 3° 5874 13° 3615 4° 0833 14° 4135 5° 6154 15° 4454 6° 0070 16° 5581 7° 5353 17° 7528 8° 9087 18° 1534 9° 6675 19° 4171 10° 8966 20° 0693

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con manteca suele aludir a abundancia y bienestar. Señala etapas de comodidad, placer simple y nutrir lo propio. También sugiere que una situación se vuelve más fluida, como si algo “se untara” para avanzar sin fricciones.

En negativo, puede advertir de excesos, pereza o culpas ligadas al placer. Manteca manchando ropa indica enredos o chismes; derretida señala oportunidades que se escurren si no actúas. Observa el estado y tu emoción en el sueño.