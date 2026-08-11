En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 11 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3690 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 11 de agosto

1° 3690 11° 2959 2° 7355 12° 9001 3° 0765 13° 7772 4° 4493 14° 8884 5° 9695 15° 7853 6° 4300 16° 4785 7° 8159 17° 0945 8° 3009 18° 0126 9° 3192 19° 7057 10° 5315 20° 3722

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo refleja ansiedad e inseguridad. Indica que procesas amenazas, situaciones fuera de control o recuerdos dolorosos; te alerta para protegerte y prepararte ante cambios o riesgos.

También puede señalar conflictos no resueltos y límites personales. El sueño invita a enfrentar lo evitado, pedir apoyo y recuperar control, transformando el temor en acción, aprendizaje y mayor confianza.