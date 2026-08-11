En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 11 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1852 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 11 de agosto

1° 1852 11° 7684 2° 7843 12° 3297 3° 6582 13° 5814 4° 4444 14° 7003 5° 1465 15° 7455 6° 5451 16° 2962 7° 7495 17° 9969 8° 4898 18° 1523 9° 2041 19° 7529 10° 9871 20° 2153

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y un fuerte vínculo. Señala necesidad de cuidado y pertenencia, o impulso de nutrir nuevos comienzos. También refleja tu parte protectora y el deseo de hogar.

Si el sueño es armonioso, anuncia paz, apoyo y crecimiento. Si hay llanto o distancia, indica miedos, culpa o dependencia; sugiere sanar al niño interior, poner límites y reconciliar la relación con la madre.