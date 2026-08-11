En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 11 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5482 (La Pelea).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 11 de agosto

1° 5482 11° 8023 2° 5673 12° 7465 3° 8029 13° 9649 4° 4716 14° 2840 5° 3790 15° 5886 6° 2058 16° 7398 7° 2329 17° 5751 8° 4440 18° 2318 9° 5077 19° 7747 10° 6947 20° 6175

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea refleja conflictos internos o tensiones con alguien. Señala emociones reprimidas, frustración y la necesidad de marcar límites. Te invita a reconocer el enojo y a expresarlo de manera sana.

Soñar con la pelea también puede simbolizar deseo de cambio y resolución. Advierte sobre impulsos agresivos o discusiones evitadas. Sugiere dialogar, poner límites claros y canalizar la energía en acciones constructivas.