En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 20 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8930 (Santa Rosa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 20 de julio

1° 8930 11° 3113 2° 8179 12° 1745 3° 0475 13° 1694 4° 6689 14° 9895 5° 6076 15° 1441 6° 8335 16° 5163 7° 7061 17° 9053 8° 2920 18° 5404 9° 2476 19° 4296 10° 6334 20° 7774

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa simboliza pureza, fe y protección. Indica búsqueda de consuelo, perdón o guía espiritual. Invita a cultivar paciencia y humildad para afrontar pruebas y renovar promesas con esperanza.

Soñar con la Tormenta de Santa Rosa sugiere cambios, limpieza emocional y cierre de ciclos. Si aparece la santa, alude a vocación de servicio, sanación interior y necesidad de poner límites sanos para proteger tu paz.