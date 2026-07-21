En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 20 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2272 (Sorpresa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 20 de julio

1° 2272 11° 8977 2° 7628 12° 6694 3° 0844 13° 7665 4° 1041 14° 8298 5° 2227 15° 0904 6° 5509 16° 3324 7° 4538 17° 1302 8° 3085 18° 5883 9° 6660 19° 5781 10° 1311 20° 2342

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios repentinos y revelaciones. Sugiere que algo imprevisto puede alterar tu rutina, activando curiosidad y energía. Indica apertura a lo nuevo y flexibilidad para adaptarte.

Si la sorpresa es grata, augura oportunidades y encuentros felices. Si provoca temor, refleja ansiedad y sensación de descontrol ante cambios bruscos. Atiende quién sorprende y cómo te sientes para interpretar el sueño.