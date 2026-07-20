En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 20 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1242 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 20 de julio

1° 1242 11° 7024 2° 6550 12° 2013 3° 8906 13° 1549 4° 5794 14° 1923 5° 7622 15° 9771 6° 6124 16° 8176 7° 7112 17° 6709 8° 0953 18° 4024 9° 6555 19° 3581 10° 0896 20° 7085

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas suele reflejar tu camino y ritmo de vida. Habla de preparación, ganas de avanzar y necesidad de comodidad. Si te quedan bien, indica confianza y progreso; si aprietan o no encuentras par, revela dudas o obstáculos.

El tipo y estado importan: nuevas anuncian inicios y energía; viejas o rotas señalan desgaste o postergación. Zapatillas deportivas sugieren disciplina y metas; de lujo, imagen y estatus; perdidas, sensación de rumbo incierto.