En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 20 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8565 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 20 de julio

1° 8565 11° 5637 2° 1362 12° 1904 3° 8071 13° 1314 4° 0718 14° 0560 5° 1630 15° 3995 6° 8659 16° 7489 7° 6386 17° 4459 8° 8519 18° 4484 9° 4826 19° 7154 10° 4036 20° 5761

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza búsqueda, instinto y metas claras. Indica que persigues un objetivo con determinación, afinando el enfoque y confiando en tu intuición; alerta además sobre la impaciencia o la presión.

Si te persigue, refleja miedos o hábitos que te acorralan; si tú cazas, habla de control y estrategia. Verlo herido sugiere revisar tus tácticas. La clave: equilibrar deseo y ética para no perderte en la persecución.