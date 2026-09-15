En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2076 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre

1° 2076 11° 5822 2° 2069 12° 7243 3° 6691 13° 5808 4° 5412 14° 3914 5° 3677 15° 5184 6° 6894 16° 9964 7° 6148 17° 6321 8° 8265 18° 7356 9° 6300 19° 7500 10° 5533 20° 6566

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas anuncia cambio y purificación: algo viejo se quema para dar paso a una etapa nueva, con pasión, impulso creativo y claridad.

Si las llamas son controladas, sugieren fuerza y renovación; si te queman o se desbordan, advierten estrés, conflictos emocionales o riesgo de decisiones impulsivas.