En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7075 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre

1° 7075 11° 3541 2° 0902 12° 9444 3° 9623 13° 4119 4° 8588 14° 0895 5° 5371 15° 4302 6° 5352 16° 2071 7° 6400 17° 7675 8° 3117 18° 2749 9° 8622 19° 1323 10° 9646 20° 5000

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar emociones ambiguas: diversión y alegría en la superficie, pero miedo o desconfianza ocultos. Indica que usas el humor como máscara para evitar mostrar vulnerabilidad o enfrentar tensiones.

Si El Payaso es siniestro, señala ansiedades, engaños o burlas en tu entorno. Si es amigable, sugiere recuperar la espontaneidad y la risa, pero también revisar qué papel juegan las apariencias y los disfraces en tu vida.