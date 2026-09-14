En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2902 (Niño).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre

1° 2902 11° 8159 2° 7097 12° 4189 3° 0144 13° 7872 4° 9915 14° 3424 5° 1564 15° 9716 6° 1125 16° 13986 7° 0897 17° 7991 8° 7445 18° 6703 9° 1941 19° 9072 10° 6500 20° 8413

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y potencial creativo. Puede indicar deseos de cuidar, proyectos en gestación o la necesidad de reconectar con tu lado más puro y espontáneo.

Si el niño está triste o herido, puede reflejar vulnerabilidad, miedos o aspectos internos descuidados. Si está alegre y sano, apunta a esperanza, crecimiento emocional y oportunidades que requieren atención y responsabilidad.