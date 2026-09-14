En esta noticia
Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2670 (Muerto que sueña).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre
|1°
|2670
|11°
|3522
|2°
|8618
|12°
|9162
|3°
|5616
|13°
|0232
|4°
|7094
|14°
|1486
|5°
|8313
|15°
|9022
|6°
|1694
|16°
|9530
|7°
|3433
|17°
|6510
|8°
|8097
|18°
|2684
|9°
|0933
|19°
|4570
|10°
|0604
|20°
|7069
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña refleja tu inconsciente: duelos, culpas o vínculos sin cerrar que aún viven en ti. Te invita a revisar recuerdos, despedirte simbólicamente y soltar cargas para avanzar con serenidad.
También puede señalar transformación: el sueño dentro del sueño anuncia cambios de creencias y cierre de ciclos. Atiende las emociones y pon límites; así recuperas energía y claridad para un nuevo comienzo.