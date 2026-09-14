En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2670 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 14 de septiembre

1° 2670 11° 3522 2° 8618 12° 9162 3° 5616 13° 0232 4° 7094 14° 1486 5° 8313 15° 9022 6° 1694 16° 9530 7° 3433 17° 6510 8° 8097 18° 2684 9° 0933 19° 4570 10° 0604 20° 7069

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña refleja tu inconsciente: duelos, culpas o vínculos sin cerrar que aún viven en ti. Te invita a revisar recuerdos, despedirte simbólicamente y soltar cargas para avanzar con serenidad.

También puede señalar transformación: el sueño dentro del sueño anuncia cambios de creencias y cierre de ciclos. Atiende las emociones y pon límites; así recuperas energía y claridad para un nuevo comienzo.