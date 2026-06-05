En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8000 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio

1° 8000 11° 2218 2° 5307 12° 7649 3° 8044 13° 8797 4° 6795 14° 6264 5° 2355 15° 0966 6° 2997 16° 5561 7° 6240 17° 0122 8° 5115 18° 9315 9° 6129 19° 2407 10° 9687 20° 5435

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y fertilidad. Indica ideas por nacer, oportunidades y crecimiento personal. Si aparecen intactos, auguran protección y recursos listos para manifestarse.

Huevos rotos advierten fragilidad, pérdidas o miedo a exponer algo vulnerable. También reflejan cambios bruscos y decepciones. Si los cocinas o abres sin problema, señala madurez, acción y claridad para concretar proyectos.