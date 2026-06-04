En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7537 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio

1° 7537 11° 4786 2° 9562 12° 8457 3° 5508 13° 4115 4° 2690 14° 1280 5° 4621 15° 3889 6° 9495 16° 1509 7° 5216 17° 3341 8° 5805 18° 6273 9° 3532 19° 2669 10° 5004 20° 4794

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista refleja inquietud por tu salud e imagen. Sugiere que algo necesita atención y reparación: hábitos, relaciones o palabras dichas. También alude al miedo al juicio ajeno y a enfrentar verdades incómodas.

Si El Dentista te calma, simboliza sanación y orden; si causa dolor, temor a perder control o a gastos. Dientes limpios indican confianza y comunicación clara; dientes dañados, vulnerabilidad y urgencia de ajustar rutinas de autocuidado.