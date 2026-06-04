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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9652 (Madre e hijo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor incondicional y unión familiar. Revela necesidad de cuidado, deseo de reconciliación o búsqueda de seguridad emocional.
También puede señalar crecimiento personal, nuevas responsabilidades o deseo de formar familia. A veces alude al niño interior: necesidad de ternura, sanar vínculos o equilibrar independencia y apego.