En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9652 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio

1° 9652 11° 5212 2° 0680 12° 2297 3° 1022 13° 7013 4° 0761 14° 9289 5° 5632 15° 4681 6° 4299 16° 1474 7° 4956 17° 4885 8° 4012 18° 3481 9° 4098 19° 1068 10° 3474 20° 2487

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor incondicional y unión familiar. Revela necesidad de cuidado, deseo de reconciliación o búsqueda de seguridad emocional.

También puede señalar crecimiento personal, nuevas responsabilidades o deseo de formar familia. A veces alude al niño interior: necesidad de ternura, sanar vínculos o equilibrar independencia y apego.