En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5885 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio

1° 5885 11° 5594 2° 6084 12° 6429 3° 4091 13° 9552 4° 3943 14° 4485 5° 9502 15° 8399 6° 9760 16° 0793 7° 1739 17° 8051 8° 5823 18° 9975 9° 2387 19° 1571 10° 7793 20° 7579

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad y guía en momentos de duda. Indica que buscas respuestas, iluminas caminos ocultos o necesitas enfocarte en lo esencial para avanzar con seguridad.

Si la luz es débil o la linterna no funciona, refleja confusión, miedos o falta de dirección. Puede alertar sobre secretos, decisiones postergadas o la necesidad de reforzar tu confianza y recursos internos.