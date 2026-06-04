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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5885 (Linterna).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna simboliza claridad y guía en momentos de duda. Indica que buscas respuestas, iluminas caminos ocultos o necesitas enfocarte en lo esencial para avanzar con seguridad.
Si la luz es débil o la linterna no funciona, refleja confusión, miedos o falta de dirección. Puede alertar sobre secretos, decisiones postergadas o la necesidad de reforzar tu confianza y recursos internos.