Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 30 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3711 (Palito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 30 de julio

1° 3711 11° 9609 2° 4921 12° 7128 3° 3329 13° 4665 4° 4090 14° 0637 5° 5807 15° 4772 6° 4052 16° 8418 7° 2099 17° 6993 8° 5000 18° 6650 9° 7744 19° 5747 10° 7832 20° 0713

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito apunta a sencillez y apoyo. El palito simboliza lo básico: pocos recursos, ingenio y volver a lo esencial. También puede indicar fragilidad o la necesidad de trazar límites claros.

Si Palito es una persona o apodo, el sueño sugiere nostalgia, admiración o ganas de reconectar con sus rasgos: perseverancia, humor o guía. El contexto y tus emociones dirán si augura unión, cambio o cautela.