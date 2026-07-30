En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 30 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0215 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 30 de julio

1° 0215 11° 6572 2° 3619 12° 1051 3° 7287 13° 4067 4° 7676 14° 4286 5° 5377 15° 1821 6° 0774 16° 4431 7° 5213 17° 9056 8° 1264 18° 3174 9° 9295 19° 8876 10° 0863 20° 8900

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita simboliza inocencia, ternura y nuevos comienzos. Indica pureza emocional, deseos de cuidado y la necesidad de proteger tu lado vulnerable, así como la esperanza de proyectos frescos o relaciones más sinceras.

También puede representar un llamado a sanar tu infancia, reconciliarte con tu niña interior o atender deseos no expresados. Si se ve triste o distante, advierte inmadurez emocional o temores ante responsabilidades y cambios.