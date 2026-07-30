En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 30 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6147 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 30 de julio

1° 6147 11° 3232 2° 6567 12° 0488 3° 3785 13° 6820 4° 1493 14° 3118 5° 8998 15° 0557 6° 3277 16° 6122 7° 4235 17° 7089 8° 8829 18° 8960 9° 0045 19° 0453 10° 5338 20° 3337

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos, duelo o la necesidad de soltar el pasado. Puede señalar que algo en tu vida ha terminado y pide aceptación para avanzar.

También puede reflejar mensajes pendientes con esa persona o con una parte de ti que sientes muerta: hábitos viejos, miedos o relaciones. La invitación es a transformar, despedirte y abrir espacio a lo nuevo.