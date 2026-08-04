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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8865 (El Cazador).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto
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|3171
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|1964
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|8225
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|7330
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|0599
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|2821
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|5880
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador suele reflejar tu impulso por perseguir metas y dominar retos. Si tú eres el cazador, indica foco, estrategia y deseo de control. Invita a actuar con decisión y afinar tus instintos para lograr lo que buscas.
Si eres la presa, revela ansiedad, presión externa o miedos que te alcanzan. Señala la necesidad de poner límites, enfrentar conflictos pendientes y recuperar poder personal con prudencia y ética.