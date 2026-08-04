En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8865 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto

1° 8865 11° 3171 2° 4605 12° 5193 3° 5771 13° 0393 4° 2562 14° 4335 5° 7458 15° 1964 6° 5704 16° 7196 7° 8225 17° 7330 8° 0599 18° 2821 9° 2001 19° 0022 10° 5457 20° 5880

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele reflejar tu impulso por perseguir metas y dominar retos. Si tú eres el cazador, indica foco, estrategia y deseo de control. Invita a actuar con decisión y afinar tus instintos para lograr lo que buscas.

Si eres la presa, revela ansiedad, presión externa o miedos que te alcanzan. Señala la necesidad de poner límites, enfrentar conflictos pendientes y recuperar poder personal con prudencia y ética.