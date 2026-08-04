En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6199 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto

1° 6199 11° 8795 2° 3732 12° 4908 3° 8296 13° 6689 4° 4538 14° 6665 5° 6484 15° 9468 6° 0256 16° 6592 7° 1636 17° 1742 8° 7717 18° 4808 9° 0170 19° 2564 10° 2169 20° 1250

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y lazos familiares. Puede indicar necesidad de cooperación o reconciliación y también aludir a protección o búsqueda de consejo cercano.

Si hay conflictos con el hermano, refleja rivalidad, celos o asuntos pendientes. Si es ausente o desconocido, sugiere integrar una parte de ti o fortalecer tu red de apoyo.