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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6199 (Hermano).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con hermano?
Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y lazos familiares. Puede indicar necesidad de cooperación o reconciliación y también aludir a protección o búsqueda de consejo cercano.
Si hay conflictos con el hermano, refleja rivalidad, celos o asuntos pendientes. Si es ausente o desconocido, sugiere integrar una parte de ti o fortalecer tu red de apoyo.