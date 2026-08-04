En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4920 (La Fiesta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto

1° 4920 11° 2290 2° 8726 12° 1853 3° 5003 13° 2253 4° 6579 14° 6651 5° 5457 15° 7831 6° 4518 16° 1672 7° 3035 17° 2713 8° 4767 18° 0713 9° 4831 19° 5525 10° 8262 20° 8373

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar celebración, sociabilidad y deseo de pertenecer. Indica necesidad de diversión, liberación de tensiones o reconocimiento social. También puede reflejar tu estado de ánimo y el valor de compartir.

Si la fiesta es alegre, sugiere éxito y relaciones armoniosas; si es caótica o te sientes aislado, advierte excesos, ansiedad o presión social. Observa música, invitados y tu rol: revelan tus límites, autoestima y cómo gestionas tu energía.