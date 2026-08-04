En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1048 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto

1° 1048 11° 2641 2° 8332 12° 6737 3° 7122 13° 9376 4° 3102 14° 4038 5° 7293 15° 2766 6° 3162 16° 1971 7° 6969 17° 4555 8° 8471 18° 7625 9° 3606 19° 5080 10° 8829 20° 2810

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo, nostalgia o asuntos pendientes. Tu mente busca cerrar ciclos, recibir un último mensaje o reconciliarte con recuerdos y emociones que aún pesan.

También puede simbolizar guía interior: la figura que habla encarna tu intuición. Escucha el contenido del mensaje; sugiere perdón, cambios necesarios o despedidas, invitándote a honrar el pasado y enfocarte en avanzar.