En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 18 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4863 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de junio

1° 4863 11° 2120 2° 0727 12° 5497 3° 1532 13° 9527 4° 5824 14° 0701 5° 0732 15° 6490 6° 2135 16° 3916 7° 7695 17° 1216 8° 4665 18° 4289 9° 5386 19° 1327 10° 5114 20° 6741

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y estabilidad. Anuncia una nueva etapa, acuerdos relevantes y la consolidación de metas o relaciones importantes en tu vida.

También puede reflejar presión social, miedo al cambio o dudas ante decisiones serias. A veces indica integrar aspectos propios y buscar armonía entre deseos, valores y proyectos.