En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 18 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 8738 (Piedras).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de junio

1° 8738 11° 4458 2° 0898 12° 8548 3° 8528 13° 3494 4° 7070 14° 5143 5° 0988 15° 4538 6° 2056 16° 3426 7° 3070 17° 7838 8° 4494 18° 9095 9° 1465 19° 5807 10° 8842 20° 8398

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele reflejar firmeza, resistencia y lecciones duras. Indica que enfrentas pruebas que requieren paciencia y determinación. También puede aludir a valores sólidos y a la necesidad de mantenerte fiel a tus convicciones.

Si las piedras bloquean el camino, simbolizan obstáculos, rigidez o emociones reprimidas. Tirarlas sugiere liberar tensiones o defenderte. Recoger piedras indica carga de responsabilidades; piedras preciosas apuntan a oportunidades y autovalor.