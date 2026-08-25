En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 25 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5752 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 25 de agosto

1° 5752 11° 7674 2° 0425 12° 1320 3° 8737 13° 8050 4° 7988 14° 6395 5° 7838 15° 8014 6° 3117 16° 0185 7° 2081 17° 3612 8° 7786 18° 0613 9° 0719 19° 5341 10° 0103 20° 4123

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y el vínculo familiar. Puede reflejar necesidad de cuidado, seguridad emocional o deseo de nutrir aspectos propios en crecimiento.

También indica responsabilidades nuevas o la necesidad de equilibrar independencia y apego. Si hay tensión en el sueño, puede revelar miedos a perder control, culpas familiares o conflictos no resueltos.