En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 25 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7419 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 25 de agosto

1° 7419 11° 7432 2° 5818 12° 1759 3° 3176 13° 4511 4° 9528 14° 1472 5° 8458 15° 3529 6° 3655 16° 6953 7° 3216 17° 4606 8° 1201 18° 6546 9° 9365 19° 2536 10° 7994 20° 6415

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza intuición, abundancia y oportunidades del inconsciente. Suele anunciar buenas noticias, crecimiento personal o prosperidad cuando el agua está clara y el pez luce sano.

Si el pescado está podrido o el agua turbia, indica emociones reprimidas, pérdidas o engaños. También puede invitar a escuchar tu voz interior y a actuar con cautela antes de tomar decisiones importantes.