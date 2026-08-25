En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 25 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2612 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 25 de agosto

1° 2612 11° 9738 2° 9961 12° 7224 3° 1218 13° 2770 4° 5795 14° 9636 5° 9357 15° 6077 6° 8237 16° 9731 7° 5905 17° 7233 8° 9286 18° 6805 9° 4661 19° 9689 10° 9298 20° 8240

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado suele simbolizar disciplina, valentía y sentido del deber. Indica que buscas orden, protección o fortaleza para enfrentar retos. También puede invitarte a fijar límites y actuar con estrategia ante presiones externas.

Si el soldado aparece en combate, refleja conflictos internos, estrés o la necesidad de defender tus ideales. Si está en calma, sugiere estabilidad, lealtad y trabajo en equipo. También puede señalar rigidez, obediencia ciega o miedo a la autoridad.