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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9588 (El Papa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio

 9588 11° 3778 
 2°2787 12° 5242 
 3°6734 13° 7202 
 4°5062 14° 5180 
 5°4952 15° 2168 
 6°3294  16° 1366 
 7°5897 17° 4173 
 8°1077 18° 1943 
 9°4288 19° 2688 
 10°2976 20° 5757 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa sugiere búsqueda de guía espiritual, valores y rectitud. Indica necesidad de consejo o dirección moral ante decisiones clave y refleja tu vínculo con la fe y la autoridad.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o reconciliación. A veces advierte presión por normas y expectativas, invitando a revisar creencias, reafirmar valores o poner límites a figuras de poder.

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