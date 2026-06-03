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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9588 (El Papa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio
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|5757
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el papa?
Soñar con el Papa sugiere búsqueda de guía espiritual, valores y rectitud. Indica necesidad de consejo o dirección moral ante decisiones clave y refleja tu vínculo con la fe y la autoridad.
También puede señalar culpa, necesidad de perdón o reconciliación. A veces advierte presión por normas y expectativas, invitando a revisar creencias, reafirmar valores o poner límites a figuras de poder.