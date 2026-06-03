En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9588 (El Papa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio

1° 9588 11° 3778 2° 2787 12° 5242 3° 6734 13° 7202 4° 5062 14° 5180 5° 4952 15° 2168 6° 3294 16° 1366 7° 5897 17° 4173 8° 1077 18° 1943 9° 4288 19° 2688 10° 2976 20° 5757

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa sugiere búsqueda de guía espiritual, valores y rectitud. Indica necesidad de consejo o dirección moral ante decisiones clave y refleja tu vínculo con la fe y la autoridad.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o reconciliación. A veces advierte presión por normas y expectativas, invitando a revisar creencias, reafirmar valores o poner límites a figuras de poder.