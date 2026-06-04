En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6227 (El Peine).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio

1° 6227 11° 2280 2° 2795 12° 3095 3° 9559 13° 7430 4° 7071 14° 4697 5° 0173 15° 9953 6° 8736 16° 7614 7° 0542 17° 4947 8° 9543 18° 4540 9° 7156 19° 7961 10° 7100 20° 7025

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con el peine simboliza orden, claridad y cuidado de la imagen. Invita a poner ideas en su sitio y prepararte para cambios. Si peinarte fluye hay seguridad; si duele o se enreda, asoma tensión, dudas o asuntos pendientes.

Un peine limpio y entero indica autoestima y soluciones; roto, sucio o perdido, desorden y roces. Regalar o recibir un peine sugiere apoyo y diálogo. Romperlo señala cierre de etapa o la necesidad de soltar hábitos y vínculos.