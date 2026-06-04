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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6227 (El Peine).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio
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|2280
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|4540
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|7025
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con el peine simboliza orden, claridad y cuidado de la imagen. Invita a poner ideas en su sitio y prepararte para cambios. Si peinarte fluye hay seguridad; si duele o se enreda, asoma tensión, dudas o asuntos pendientes.
Un peine limpio y entero indica autoestima y soluciones; roto, sucio o perdido, desorden y roces. Regalar o recibir un peine sugiere apoyo y diálogo. Romperlo señala cierre de etapa o la necesidad de soltar hábitos y vínculos.