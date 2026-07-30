En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4833 (Cristo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 29 de julio

1° 4833 11° 3971 2° 1641 12° 2657 3° 8011 13° 8985 4° 0349 14° 4733 5° 3970 15° 9414 6° 4666 16° 2736 7° 9169 17° 8753 8° 7305 18° 9268 9° 2634 19° 7251 10° 2710 20° 5670

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo simboliza guía, esperanza y consuelo. Indica búsqueda de sentido y necesidad de perdón o dirección en momentos de duda, invitando a reflexionar y a recuperar la confianza interior.

También puede reflejar llamados a cambiar hábitos, reconciliarte o fortalecer tu fe y valores. El sueño sugiere abrir el corazón, cultivar compasión y actuar con coherencia para hallar paz.