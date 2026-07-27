En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 27 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8204 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 27 de julio

1° 8204 11° 4657 2° 5715 12° 1349 3° 4231 13° 4560 4° 8374 14° 0499 5° 4984 15° 5160 6° 6544 16° 7715 7° 2172 17° 2363 8° 8402 18° 9286 9° 1919 19° 4560 10° 7530 20° 6753

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con La cama refleja necesidad de descanso e intimidad. Señala deseo de protección y de pausar el ritmo. Puede indicar que tu mente pide reparar el cuerpo, ordenar emociones y recuperar seguridad en tu espacio personal.

También puede aludir a vínculos y vida íntima: la calidad de La cama en el sueño sugiere cómo te sientes en tus relaciones y contigo. Una cama desordenada apunta a conflicto interno; una limpia, a claridad, paz y apertura a nuevos comienzos.