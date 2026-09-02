En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 1 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8599 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 1 de septiembre

1° 8599 11° 8536 2° 2939 12° 3626 3° 4559 13° 9483 4° 6742 14° 4964 5° 1914 15° 4964 6° 5451 16° 4873 7° 3878 17° 0386 8° 0968 18° 9726 9° 5611 19° 6767 10° 3700 20° 2413

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele reflejar vínculos, apoyo y complicidad. Puede señalar deseo de unión, necesidad de consejo o respaldo emocional. A veces indica que proyectas en él tu propia fortaleza o vulnerabilidad.

También puede simbolizar rivalidad, celos o conflictos no resueltos. El sueño te invita a dialogar, poner límites y sanar viejas tensiones. Observa emociones y acciones del hermano: allí hallarás la clave del mensaje.