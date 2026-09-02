En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 3715 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre

1° 3715 11° 5644 2° 2371 12° 6469 3° 9003 13° 0014 4° 6828 14° 3708 5° 6174 15° 7450 6° 0281 16° 2781 7° 0299 17° 0781 8° 2510 18° 8770 9° 7568 19° 7786 10° 7436 20° 9021

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos. Habla de tu necesidad de cuidarte, recuperar la alegría o dar luz a un proyecto creativo. Refleja una parte pura de ti que busca protección y cariño.

También puede alertar sobre idealizaciones o expectativas irreales. Observa el contexto del sueño: cómo actúa la niña y qué sientes. Puede indicar deseo de protección, reconciliación interna o necesidad de nutrir vínculos.