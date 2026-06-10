En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3880 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de junio

1° 3880 11° 5418 2° 1581 12° 9876 3° 1513 13° 7567 4° 3182 14° 0031 5° 0734 15° 9061 6° 1317 16° 9043 7° 7006 17° 8846 8° 1919 18° 5742 9° 1229 19° 2161 10° 9099 20° 3928

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha alude a foco y control: una meta redonda que debes guiar con precisión. Señala que requieres estrategia, calma y coordinación para avanzar, evitando impulsos que te desvíen del camino.

También puede representar juego, competencia o presión externa; te pide flexibilidad para adaptarte a reglas y ritmo. Si La Bocha se pierde o rompe, alerta sobre dispersión de ideas o temor a perder el control.