En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8307 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto

1° 8307 11° 2884 2° 3249 12° 6739 3° 6138 13° 6454 4° 9090 14° 3524 5° 8231 15° 6586 6° 4926 16° 1360 7° 8458 17° 2380 8° 3263 18° 4906 9° 4388 19° 5048 10° 1120 20° 8103

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver refleja tensión, miedo y necesidad de defenderte. Señala conflictos internos, sensación de amenaza y deseo de controlar una situación. Advierte decisiones drásticas que exigen cautela y responsabilidad.

Si dispara, simboliza estallido emocional o palabras hirientes. Si está descargado o lo guardas, sugiere freno, impotencia o salida pacífica. Observa quién lo porta y tu reacción: ahí está la clave del sueño.