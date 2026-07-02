En esta noticia

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2390 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

 2390 11° 0147 
 2°1022 12° 9537 
 3°7272 13° 9009 
 4°1242 14° 1626 
 5°8092 15° 1508 
 6°8662  16° 9210 
 7°5478 17° 4506 
 8°5412 18° 8933 
 9°2967 19° 7666 
 10°6366 20° 7497 

Te puede interesar

Despedida a la deuda con tarjeta: en qué instante pierde vigencia y ya no podrán exigir el pago

Te puede interesar

Se finaliza la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos desde julio 2026

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad y conflictos no resueltos. Indica que evitas afrontar una situación o decisión. Tu mente te pide reconocer la amenaza, poner límites y recuperar el control emocional.

También puede ser aviso de crecimiento: el temor señala lo que importa. Si enfrentas el origen del miedo poco a poco, ganarás claridad y confianza. Atiende tu cuerpo, busca apoyo y transforma la alarma en acción consciente.

Te puede interesar

Expandirán una ruta esencial de la Costa Atlántica y sumará nuevos carriles para aliviar el tránsito