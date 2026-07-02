En esta noticia
Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2390 (El Miedo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio
|1°
|2390
|11°
|0147
|2°
|1022
|12°
|9537
|3°
|7272
|13°
|9009
|4°
|1242
|14°
|1626
|5°
|8092
|15°
|1508
|6°
|8662
|16°
|9210
|7°
|5478
|17°
|4506
|8°
|5412
|18°
|8933
|9°
|2967
|19°
|7666
|10°
|6366
|20°
|7497
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo refleja ansiedad y conflictos no resueltos. Indica que evitas afrontar una situación o decisión. Tu mente te pide reconocer la amenaza, poner límites y recuperar el control emocional.
También puede ser aviso de crecimiento: el temor señala lo que importa. Si enfrentas el origen del miedo poco a poco, ganarás claridad y confianza. Atiende tu cuerpo, busca apoyo y transforma la alarma en acción consciente.