En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2390 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

1° 2390 11° 0147 2° 1022 12° 9537 3° 7272 13° 9009 4° 1242 14° 1626 5° 8092 15° 1508 6° 8662 16° 9210 7° 5478 17° 4506 8° 5412 18° 8933 9° 2967 19° 7666 10° 6366 20° 7497

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad y conflictos no resueltos. Indica que evitas afrontar una situación o decisión. Tu mente te pide reconocer la amenaza, poner límites y recuperar el control emocional.

También puede ser aviso de crecimiento: el temor señala lo que importa. Si enfrentas el origen del miedo poco a poco, ganarás claridad y confianza. Atiende tu cuerpo, busca apoyo y transforma la alarma en acción consciente.