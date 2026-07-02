En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5332 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

1° 5332 11° 2052 2° 4430 12° 6818 3° 1417 13° 3681 4° 1103 14° 1879 5° 5000 15° 8450 6° 8070 16° 1260 7° 8101 17° 6124 8° 4744 18° 8913 9° 3871 19° 8827 10° 3266 20° 1097

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede reflejar autoestima, seguridad y deseo de progreso. Indica confianza en tus capacidades, oportunidades que se abren y motivación para alcanzar metas personales o profesionales.

También puede señalar preocupaciones por gastos, deudas o pérdidas. Si el dinero se escapa o falta, sugiere miedo a no tener control; si abunda, anuncia recompensas por tu esfuerzo y buenas decisiones financieras.