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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5332 (Dinero).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede reflejar autoestima, seguridad y deseo de progreso. Indica confianza en tus capacidades, oportunidades que se abren y motivación para alcanzar metas personales o profesionales.
También puede señalar preocupaciones por gastos, deudas o pérdidas. Si el dinero se escapa o falta, sugiere miedo a no tener control; si abunda, anuncia recompensas por tu esfuerzo y buenas decisiones financieras.