En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7558 (Ahogado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

1° 7558 11° 2273 2° 9173 12° 9849 3° 2004 13° 5739 4° 5744 14° 5693 5° 6089 15° 1288 6° 2956 16° 0758 7° 7467 17° 3040 8° 8929 18° 9330 9° 7788 19° 0336 10° 4289 20° 4786

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un Ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones, deudas o responsabilidades que te superan. Indica ansiedad, culpa o miedo a perder el control y la necesidad de respirar, poner límites y ordenar prioridades.

También puede señalar duelo no resuelto o recuerdos que emergen desde el inconsciente. El sueño invita a pedir ayuda, decir lo que callas y soltar cargas para renacer con claridad, autocuidado y nuevas decisiones.