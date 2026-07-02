En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 1 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4207 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 1 de julio

1° 4207 11° 4474 2° 5503 12° 4260 3° 1131 13° 7770 4° 8204 14° 7348 5° 7682 15° 9645 6° 3294 16° 4966 7° 3086 17° 1052 8° 4035 18° 2965 9° 4938 19° 2591 10° 6147 20° 7943

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver señala alerta y necesidad de protección. Refleja conflictos, estrés o sensación de amenaza. También sugiere deseo de control cuando te sientes vulnerable o expuesto.

Si en el sueño disparas, habla de impulsividad o decisiones tajantes. Si solo lo ves, advierte revisar límites y miedos y la forma de afirmar tu poder sin dañar a otros.