Construirán un túnel que atravesará la Cordillera de Los Andes y será la obra de ingeniería más esperada de América Latina

El Túnel de Agua Negra ha recobrado su relevancia en el debate binacional y se prevé que se convierta en una de las obras más importantes de la región al transitar la Cordillera de Los Andes y vincular Argentina con Chile.

Esta obra de infraestructura significativa ofrece un potencial impacto positivo en el comercio y la integración entre ambas naciones, generando expectativas sobre los beneficios económicos que surgieron de su implementación.

El Túnel de Agua Negra está previsto para unir Argentina y Chile.

Así será el túnel que cruzará la Cordillera de Los Andes

El objetivo primordial de esta megaobra es que permita superar estas limitaciones y facilite el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países, transformando completamente el transporte de América Latina.

Actualmente, el paso de Agua Negra únicamente puede ser utilizado en verano debido a la nieve y las extremas condiciones climáticas. Esto, a su vez, obliga a desviar el tránsito hacia otros cruces fronterizos, a menudo saturados y más lejanos.

Con 14 kilómetros de extensión y situado a más de 4.000 metros de altura, el Túnel de Agua Negra atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile con un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año, que permitirá conectar a ambos países de manera más eficiente.

Túnel de Agua Negra en Chile y Argentina: el proyecto que no se rinde

En la actualidad, la discusión sobre la construcción del Túnel de Agua Negra volvió a activarse. Fue el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que la iniciativa se mantiene vigente.

En este sentido, expresó que “es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”. De tal modo, comentó que “del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno”, soslayó en Diario Huarpe.

Asimismo, señaló que en Argentina las obras aún no comenzaron, pero destacó que existe voluntad política para avanzar cuando se den las condiciones .

El Túnel de Agua Negra está previsto para unir Argentina y Chile.

Avances en el proyecto de conectividad Argentina-Chile

Aunque el proyecto ha comenzado a tomar mucha más forma y representa un deseo por mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. El paso que vincula San Juan con Coquimbo actualmente opera únicamente durante la temporada estival.

Es imperativo considerar que esta iniciativa guarda un potencial significativo para facilitar el tránsito, promoviendo así el intercambio entre ambas naciones. La búsqueda de optimizar los sistemas de conexión a través de esta obra destaca la importancia de la infraestructura en la integración regional.

Las ventajas que el proyecto aportaría a toda la región

El túnel no solo tiene como objetivo facilitar el tránsito, sino que también encarna una oportunidad estratégica para la economía argentina y chilena.

Su habilitación podría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos y fortalecer sectores productivos clave, tales como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

Además, consolidaría un corredor bioceánico que integraría provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico.

El turismo también se beneficiaría al contar con un cruce abierto todo el año, lo que permitiría incrementar considerablemente el flujo de visitantes entre ambos países.

El Túnel de Agua Negra: Avances y Expectativas Binacionales

El desarrollo del Túnel de Agua Negra incluye planes para modernizar la infraestructura vial en la región, lo que facilitará el transporte de productos y turismo entre países.

Expertos aseguran que la inversión generará miles de empleos locales.

Ambos gobiernos se reúnen periódicamente para discutir avances y posibles obstáculos. Asimismo, la cooperación binacional es clave para que el proyecto cumpla con los plazos previstos y supere desafíos técnicos en el terreno.